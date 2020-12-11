"У них в команде побольше иностранцев". Эксперт сделал прогноз на матч "Барыса" с "Торпедо" в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР и эксперт "Рейтинга Букмекеров" Александр Кожевников
в своем прогнозе на матч регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" - "Торпедо"
считает, что казахстанский клуб одержит победу в основное время.
Встреча пройдет сегодня, 11 декабря, в Нур-Султане и начнется в 19:30 по местному времени.
"И те, и другие выступают достаточно неплохо, ровно. Предположу, что в сегодняшнем матче победят казахи. Вряд ли нижегородцы смогут одолеть своего соперника на выезде. Вот если бы они в Нижнем Новгороде играли, где на их стороне в том числе и сумасшедшая поддержка трибун, тогда да. А сейчас, очевидно, победит "Барыс".
Команды, в принципе, одинаковые, но два очка, я считаю, сейчас нужнее именно казахстанцам. Они должны почувствовать уверенность в своих силах. А для этого кровь из носа необходимо победить на родной арене с преимуществом в две шайбы.
Несмотря на то, что горьковчане играют достаточно неплохо и ровно, коллектив из Нур-Султана все же поопытнее будет. У них в команде побольше иностранцев. Все это позволит им победить. Сухого счета на табло мы не увидим. Горьковчане умеют хорошо действовать на льду и забрасывать всем подряд. Вот и тут одну-то уж точно заковыряют в ворота своего оппонента", - отметил он.
Перед этой игрой "Торпедо"
с 36 очками идет на седьмом месте в Восточной конференции, в которой "Барыс"
с отставанием на три балла располагается на девятой позиции.
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