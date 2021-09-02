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"У клуба серьезные проблемы с финансированием". В России оценили шведского новичка "Барыса"

"У клуба серьезные проблемы с финансированием". В России оценили шведского новичка "Барыса"
©gorobzor.ru
Новости спорта Хоккей КХЛ

Журналист "Спорт-Экспресса" Алексей Шевченко поделился своим мнением о переходе Якоба Берглунда в "Барыс", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Столичный клуб объявил о контракте с новичком 1 сентября.

"Очередной новобранец "Барыса" - Якоб Берглунд. И это говорит о том, что у клуба действительно серьезные проблемы с финансированием, так как швед наверняка попросил совсем небольшие деньги, да и на серьезный контракт он рассчитывать не может. Честно говоря, казахстанцы бы с таким могли бы и на российский рынок взглянуть, вместо того чтобы приглашать средних хоккеистов из дальнего зарубежья.

Якоб прекрасно знает лигу, а мы прекрасно знаем Берглунда. В прошлом году он выступал за "Северсталь", но когда в клубе решили не продлевать с ним контракт, то никто и слова менеджерам не сказал. Был, ушел, забыли. В Череповец нападающий попал после обмена из "Трактора", когда там решили оставить пять легионеров. И в Челябинске он тоже особо не выделялся, более того, его приглашение в клуб было довольно спорным решением.

Единственный неплохой отрезок в российской карьере шведа был в Нижнекамске.

В сезоне-2019/20 Якоба пригласили в Ригу, но довольно быстро расторгли контракт, уже через восемь матчей, несмотря на четыре очка, которые он набрал. Появился вариант с клубом из Татарстана, и там все стало получаться. 40 матчей, 13 заброшенных шайб, команда даже попала в плей-офф, где через четыре матча закончила выступление. Но в клубе не стали продлевать контракт с хоккеистом.

Центральный нападающий закроет одну из многочисленных дыр в составе "Барыса", но нельзя сказать, что команда Юрия Михайлиса стала сильнее", - говорится в тексте.

Напомним, "Барыс" стартует в новом сезоне КХЛ 3 сентября домашним матчем с "Салаватом Юлаевым". После этой игры подопечные Юрия Михайлиса еще трижды сыграют на своем льду - с магнитогорским "Металлургом" (5 сентября), "Амуром" (8 сентября) и "Спартаком" (11 сентября).

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Россия

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