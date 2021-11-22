Тренер "Сарыарки" собрался посетить игру нового клуба в КХЛ

Главный тренер ХК "Сарыарка" Леонид Тамбиев должен прилететь во Владивосток в среду к игре "Адмирала" против "Авангарда", однако на лавке команды его не будет. Об этом сообщает телеграм-канал "АренаБреда".

Тамбиев покинул "Сарыарку" и возглавит конкурента "Барыса" в КХЛ

Отмечается, что Дисциплинарный совет КХЛ по вопросу Тамбиева, имеющего действующий контракт в Казахстане, состоится 26 ноября.

Вместе с Тамбиевым во Владивосток собрались ассистент главного тренера Андрей Банада и тренер вратарей Рамиль Мазитов.

У всех из них соглашения с Карагандой продолжают действовать.

Напомним, что "Адмирал", который должен возглавить Тамбиев, является конкурентом "Барыса" в Восточной конференции КХЛ. Команды идут в нижней части турнирной таблицы, клуб из Владивостока с 17 очками располагается на последнем, 12-м месте, тогда как астанчане с 26 очками занимают десятую строчку.