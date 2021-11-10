Тамбиев покинул "Сарыарку" и возглавит конкурента "Барыса" в КХЛ

Пост главного тренера "Сарыарки" покидает Леонид Тамбиев. Об этом сообщает "Шайба.kz" со ссылкой на "Хоккейную правду".

51-летний латвийский специалист возглавил карагандинский клуб в феврале 2020 года. В этом сезоне "Сарыарка" одержала 14 побед в 17 матчах, набрала 28 очков и занимает второе место в таблице чемпионата Казахстана.

Тамбиев был главным тренером "Сарыарки" в сезонах 2014-2015, 2018-2019 и 2019-2020 годов. Под его руководством карагандинский клуб в 2019 году выиграл Кубок Петрова.

Отмечается, что Тамбиев возглавит "Адмирал", который выступает в Восточной конференции КХЛ, в которой также играет казахстанский "Барыс". Клуб из Владивостока с 17 очками располагается на 11-м месте в таблице, отставая на семь пунктов от идущих десятыми астанчан.