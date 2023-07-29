Тренер российского клуба высказался о нападающем сборной Казахстана

Главный тренер "Металлурга" Андрей Разин прокомментировал подписание нападающего сборной Казахстана Максима Мухаметова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Тренеру всегда надо верить в своих ребят. Своей уверенностью надо давать им уверенность. Плохо, когда болельщики, которые поддерживают свою команду, вносят негатив и недоверие к ребятам. Любому спортсмену приятно, когда о нем говорят только хорошее. Это вдохновляет, придает сил и окрыляет. Постараюсь сделать все, чтобы ребята чувствовали уверенность.

Понятно, что болельщики переживают и хотели бы видеть Кросби, Малкина и Макдэвида в нашей команде. Но давайте думать, что и Мухаметов, и Квартальнов сыграют на своем максимуме и сделают все, чтобы "Магнитка" оказалась на самой вершине. Это громкие слова, но и я когда-то был хоккеистом Высшей лиги и до 24 лет не попадал в состав команды. Но потом в меня поверил Валерий Константинович Белоусов, и я достиг какого-то уровня. Надо верить в ребят. Они прогрессируют и способны достичь высот в большом спорте", - цитирует Разина "Спорт-Экспресс".

Напомним, что на последнем чемпионате мира Мухаметов стал лучшим снайпером сборной Казахстана. Форвард провел семь игр, отметившись тремя заброшенными шайбами.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ