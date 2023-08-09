Тренер клуба КХЛ объяснил переход американского форварда в "Барыс"

Главный тренер "Адмирала" Леонид Тамбиев высказался относительно того, почему американский форвард Райли Барбер перешел в "Барыс", а не в его команду, сообщают Vesti.kz.

Контракт с 29-летним хоккеистом подписан на один сезон.

- Вот "Барыс" подписал американского форварда Райли Барбера, дав ему 55 миллионов рублей за сезон. Почему Барбер едет в Казахстан, но не во Владивосток?

- Во‑первых, легионеры боятся общественного мнения. Второе - Владивосток. Третье - это деньги.

- Вы не готовы дать 55 миллионов?

- Вы же знаете нашу зарплатную ведомость. Мы не можем. Я не обсуждаю финансовые дела. Лично я бы дал такую зарплату этим хоккеистам, но не отвечаю за деньги, - сказал Тамбиев "Матч ТВ".

В прошлом сезоне Барбер выступал за "Техас Старз". В регулярном чемпионате АХЛ провел 69 матчей и набрал 64 (32+32) очка, в 8 играх плей-офф записал в свой актив 5 (2+3) результативных баллов.

Также он имеет опыт игры в НХЛ за "Вашингтон Кэпиталз", "Монреаль Канадиенс" и "Детройт Ред Уингз".

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