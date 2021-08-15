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Тренер "Барыса" объяснил расставание с канадским хоккеистом через месяц после перехода

Тренер "Барыса" объяснил расставание с канадским хоккеистом через месяц после перехода
Илайдже Вилио. Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис рассказал, почему они приняли решение расстаться с канадским хоккеистом Илайджей Вилио. Его слова приводит "Шайба.kz".

10 августа столичный клуб объявил о прекращении сотрудничества с защитником. Пробный контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вилио находился в расположении "Барыса" с июля.

"Илайджа Вилио - хороший парень, я вам скажу. Но хороший парень - это не профессия. Физически очень мощно выглядит, но по многим другим причинам он не подходит под нашу команду. Я не вижу его в составе", - пояснил Михайлис.

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Добавим, что сегодня, 15 августа, "Барыс" в шестой раз в истории завоевал Кубок Президента Казахстана. В финале предсезонного турнира подопечные Михайлиса обыграли карагандинскую "Сарыарку" со счетом 7:3.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Михайлис Юрий

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