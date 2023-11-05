Тренер "Ак Барса" объяснил камбек в матче КХЛ с "Барысом"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над "Барысом"(5:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

- Результат есть, хорошие два периода - второй и третий, первый немножко неудачный. В общем-то, голы были необязательные, особенно первый гол. Но ребята молодцы, что они заработали и с 0:3 вылезли, забили и обыграли. Нужно отдать им должное, молодцы.

- С чем связываете непростое начало - три шайбы за 14 минут? Какое-то объяснение этому есть?

- Я уже сказал - первая шайба курьезная, непонятная. Ну и броски, которые были... Там помеха серьезная на самом деле. Удачно попадали. Но это не оправдание.

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