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Трансферная охота. Нашлось объяснение спросу на хоккеистов "Барыса"

Игроков растаскивают клубы КХЛ.

Трансферная охота. Нашлось объяснение спросу на хоккеистов "Барыса"
Дмитрий Шевченко. Фото: ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Российский спортивный портал "Чемпионат" рассказал о главных инсайдах в КХЛ, где по-прежнему открыто трансферное окно, и нашел объяснение спросу на хоккеистов казахстанского "Барыса"

"Шевченко мог оказаться в "Ак Барсе"

Большая заинтересованность в нападающем Дмитрии Шевченко, перешедшем в "Авангард", была у "Ак Барса". Почему такой спрос на мало кому известного игрока "Барыса", спросите вы? Дело в том, что нынче ценятся хоккеисты низовых звеньев. Те игроки, которые могут побороться, постоять за себя, отработать в меньшинстве, сыграть теневую роль. Именно к таким людям и относится форвард Дмитрий Шевченко и именно поэтому на него была объявлена такая трансферная охота (...). 

"Ак Барс", где свою работу проваливает генеральный менеджер Рафик Якубов, смог переманить из "Барыса" нападающего Кирилла Панюкова. Точнее, перекупить. На форварда претендовали в Магнитогорске и сделали Панюкову достойное предложение, однако "Барыс", заранее договорившись с казанским клубом, его повторил, а затем продал своего нападающего в столицу Татарстана. Ничего личного, это просто бизнес. Кстати, ждут в Казани и защитника Александра Брынцева. Как раз на место ушедших Педана и Яруллина. Думается, что с "Нефтехимиком" "барсы" договорятся", - говорится в статье.

"Барыс" подписал первого новичка

Напомним, в графу "ушли" на сайте КХЛ, помимо вратаря Сергея Кудрявцева, защитников Джесси Блэкера, Дилона Хетерингтона и Алекса Линтуниеми, об уходе которых "Барыс" объявил официально, включены также: вратарь Хенрик Карлссон, защитники Виктор Сведберг и Леонид Метальников, нападающие Фил Варон и Мэтт Фрэттин.

Так, Блэкер перешел в "Автомобилист", Сведберга сватают в ЦСКА, а защитники Алексей Маклюков и нападающий Павел Акользин стали игроками "Металлурга". 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

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