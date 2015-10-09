Топ-клуб КХЛ объявил о назначении экс-тренера "Барыса" и сборной Казахстана

Пресс-служба челябинского "Трактора" объявила о назначении Андрея Шаянова на должность ассистента главного тренера Евгения Корешкова, сообщают Vesti.kz.
Соглашение 57-летнего специалиста с клубом рассчитано до окончания сезона-2025/26.
Ранее Шаянов работал главным тренером "Автомобилиста" (2012), а также несколько раз возглавлял "Барыс" и сборную Казахстана. Новый сезон он начал в роли главного тренера МХК "Барыс".
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Континентальная Хоккейная Лига 2025/26 • Россия, Нижний Новгород • Регулярный чемпионат, мужчины
6 января 19:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Торпедо Н
Ничья
Барыс
Проголосовало 0 человек
Реклама