Топ-клуб КХЛ объявил о назначении экс-тренера "Барыса" и сборной Казахстана

Пресс-служба челябинского "Трактора" объявила о назначении Андрея Шаянова на должность ассистента главного тренера Евгения Корешкова, сообщают Vesti.kz.

Соглашение 57-летнего специалиста с клубом рассчитано до окончания сезона-2025/26.

Ранее Шаянов работал главным тренером "Автомобилиста" (2012), а также несколько раз возглавлял "Барыс" и сборную Казахстана. Новый сезон он начал в роли главного тренера МХК "Барыс".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!