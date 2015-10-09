Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КХЛ
Сегодня 00:15
 

Топ-клуб КХЛ объявил о назначении экс-тренера "Барыса" и сборной Казахстана

  Комментарии

Пресс-служба челябинского "Трактора" объявила о назначении Андрея Шаянова на должность ассистента главного тренера Евгения Корешкова, сообщают Vesti.kz.

Соглашение 57-летнего специалиста с клубом рассчитано до окончания сезона-2025/26.

Ранее Шаянов работал главным тренером "Автомобилиста" (2012), а также несколько раз возглавлял "Барыс" и сборную Казахстана. Новый сезон он начал в роли главного тренера МХК "Барыс".

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Россия, Нижний Новгород   •   Регулярный чемпионат, мужчины
6 января 19:00   •   не начат
Торпедо Н
Торпедо Н
(Нижний Новгород)
- : -
Барыс
Барыс
(Астана)
Кто победит в основное время?
Торпедо Н
Ничья
Барыс
Проголосовало 0 человек

