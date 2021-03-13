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Ставка на Михайлиса провалилась? Что ждет "Барыс" после вылета из Кубка Гагарина

Казахстанский клуб уступил "Магнитке" в серии 2-4.

Ставка на Михайлиса провалилась? Что ждет "Барыс" после вылета из Кубка Гагарина
Фото: ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Российский спортивный сайт "Чемпионат" высказал мнение о том, что в будущем казахстанский "Баырс" после вылета из плей-офф Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Напомним, на старте Кубка Гагарина подопечные Юрия Михайлиса уступили магнитогорскому "Металлургу" в серии со счетом 2-4.

"Почему вылетели: против "Магнитки" "Барысу" не хватило мастерства и опыта. Это касается и соперничества игроков, и дуэли тренеров. Когда "Металлург" чуть поддавливал, казахстанский клуб рассыпался, а свои шансы икал в большинстве или в ошибках соперника. "Магнитка" дала "Барысу" возможность поверить в свои силы, но итоговая победа уральцев была лишь делом времени.

Что дальше: думаю, что в "Барысе" дадут спокойно работать Юрию Михайлису, который и дальше будет строить команду на основе раскрывшихся местных хоккеистов (Михайлис-младший, Панюков, Сагадеев, Мусоров, Шалапов и другие) и приглашенных легионеров, а также шлифовать свою систему, получая опыт в КХЛ. Этот сезон показал, что ставка на этого специалиста не провалилась, и, на мой взгляд, через год-два он сможет показать результат не хуже, чем был у "Барыса" при Андрее Скабелке", - говорится в заметке.

"Отдельный разговор о противостоянии "Металлурга" с "Барысом". Единственном в первом раунде, где пришлось сыграть шесть встреч. Вот уж где точно не было скучно. "Барыс" даже после ухода Андрея Скабелки оставил приятное впечатление. Команда боевая, кусачая, с хорошими легионерами, которые не отбывали номер на льду. Блэкер и Лилья получили травмы в шестой встрече, Вароне травмировался еще раньше, но "барсы" все равно цеплялись за результат до последнего. Но "Магнитка" объективно сильнее, а Илья Воробьёв опытнее и мудрее Юрия Михайлиса, который отработал в КХЛ в качестве главного тренера всего первый сезон", - добавил источник.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Металлург Михайлис Юрий

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