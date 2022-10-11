Стартовало голосование болельщиков за игроков Матча звезд КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) запустила голосование болельщиков за игроков, которые будут участвовать в Матче звезд, сообщают Vesti.kz.

Выбираются представители в команды дивизионов Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева, которые встретятся в Мастер-шоу и звездном турнире три-на-три 10 и 11 декабря в Челябинске.

Отмечается, что впервые Мастер-шоу пройдет в два дня. В субботу, 10 декабря, состоится первая часть, а также полуфинальные матчи турнира, на следующий день - продолжение Мастер-шоу, матч за третье место и финал. В конкурсах любители хоккея узнают, кто самый быстрый игрок Лиги, у кого самый сильный бросок, кто лучше всех исполняет буллиты и многое другое.

Голосование болельщиков продлится до 18 октября, после чего свой выбор сделают представители СМИ, аккредитованные на сезон-2022/23, а оставшиеся хоккеисты будут выбраны Лигой.

Отдать свой голос можно по этой ссылке.

Напомним, что в дивизионе Чернышева выступает астанинский "Барыс".

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