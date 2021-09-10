 EfhwcwxkO0j6g0o0OnnYVFNxFKy2HtqH2Uelsddj
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Новость дня!
Футзал Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Старается и еще набирается опыта". Михайлис из "Барыса" узнал свое место в рейтинге лучших тренеров КХЛ

"Старается и еще набирается опыта". Михайлис из "Барыса" узнал свое место в рейтинге лучших тренеров КХЛ
©ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ

Телеграм-канал "БесПроката" представил рейтинг лучших тренеров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на данный момент, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наставник "Барыса" Юрий Михайлис оказался на 22-й строчке, тогда как экс-рулевой астанчан Андрей Скабелка, возглавляющий сейчас ярославский "Локомотив", входит в первую пятерку.

Топ-24 выглядит так:

24-е место

Билл Питерс - "Автомобилист"

Команда вообще не идет за Кубком, даже несмотря на бюджет. У Питерса прошлый сезон провал, и этот не лучше.

23-е место

Лаури Марьямяки - "Йокерит"

Так и не научился играть в оборонительный хоккей. Поэтому 0:4 в плей-офф и вылет в первом раунде - стабильность для "Шутов".

22-е место

Юрий Михайлис - "Барыс"

Команда не умеет отыгрываться, так же как и играть по счету в третьем периоде. Постоянно упускают комфортное преимущество. Но Юрий Владимирович старается и еще набирается опыта. В сборной он провел отличный ЧМ.

21-е место

Александр Андриевский - "Адмирал"

Не получилось в "Сочи", не получается реанимировать "Адмирал". Хотя клуб из Владивостока откровенно провалил только одну встречу со СКА, но вот мелочи и не хватает для победы.

20-е место

Евгений Ставровский - "Сочи"

В прошлом сезоне мы его откровенно не переваривали из-за игры "Леопардов", но настало время переобуться. Хороший тренер, просто нужно немного времени. У "Сочи" пошла игра.

19-е место

Валерий Брагин - СКА

Видимо, наши подписчики не доверяют тренерской мысли Валерия Николаевича. Однако в прошлом сезоне он дошел до финала "Запада". Но 19-е место, и все.

18-е место

Сергей Федоров - ЦСКА

Пока что "армейцы" выглядят странно. Уверенная победа была только с "Сочи", а с Казанью и Ригой сыграл "на тоненького". Будем смотреть дальше.

17-е место

Владимир Воробьев - "Амур"

Есть флэшбеки от московского "Динамо", команда пока что идет плохо, но и играли несколько матчей без главного. Предсезонка была неплохая, посмотрим, как будут дела складываться дальше. Дома должны набрать очки.

16-е место

Крэйг Вудкрофт - "Динамо" (Минск)

Провалился на квалификации. Пока что у него на классе тащит иностранный контингент, но говорить про то, что это плохой тренер, тоже не станем. В плей-офф он свою команду заведет.

15-е место

Иванно Занатта - "Куньлунь"

"Мертвый дракон" ожил при главном тренере. При канадце игроки начали бегать. Удивительно, какой талант скрывался в ВХЛ.

14-е место

Сергей Зубов - "Динамо" (Рига)

Латвийский хоккей в КХЛ начал оживать с приходом этого наставника. Честь и хвала, но мы понимаем, что Зубов может забраться в рейтинге еще выше.

13-е место

Юрий Бабенко - "Витязь"

Неплохо стартовал со своей командой. Хороший тренер, но в руках у нас только поп-корн, так как требуем зрелище от "Витязя".

12-е место

Борис Миронов - "Спартак"

Это большой аванс, но мы (включая подписчиков) долго думали. Во всяком случае ниже 17-го места он также не должен был быть. Уж очень хороший старт выдал.

11-е место

Олег Леонтьев - "Нефтехимик"

Три победы кряду, а Нижнекамск при нем заметно оживился.

10-е место

Илья Воробьев - "Металлург"

Пока что так. Не все получается у "Магнитки" на старте. Дело даже не в поражении от "Салавата", а в уйме индивидуальных погрешностей. Но лично мы в Петровича верим.

9-е место

Андрей Мартемьянов - "Сибирь"

Пока что клуб из Новосибирска явно лучше, чем в прошлом году. Посмотрим, как будет дальше. И очень много травмированных у команды.

8-е место

Андрей Разин - "Северсталь"

На данный момент вот так. "Северсталь" набрала всего два очка, что плохо. Но как тренер Разин - самый прогрессирующий в "кэхаэль".

7-е место

Дэвид Немировски - "Торпедо"

50 процентов очков и разные по структуре матчи. С таким нападением можно делать результат, а с такой защитой его терять. Так что 50 процентов - справедливо. Но Дэвид Семенович ставит команде зрелищный и интересный хоккей, на который хочется ходить и показывать детям. Ну и в плей-офф проходит стабильно.

6-е место

Томи Ламса - "Салават Юлаев"

Бодрое начало, в прошлом сезоне тоже нормально провел "регулярку". Но влетел "Ак Барсу" со счетом 0:4. Выглядит как страшный сон Таипова, но что поделать?

5-е место

Андрей Скабелка - "Локомотив"

Топовый белорусский тренер, которого боится Виртанен. Начало у "Локомотива" не пошло, а в прошлом году был вылет во втором раунде.

4-е место

Дмитрий Квартальнов - "Ак Барс"

Для попадания в топ-3 не хватило набранных очков на старте регулярного чемпионата. Но команда строится, рисунок игры имеется, а реализация - проблема самих хоккеистов. Посмотрим, как будет дальше.

3-е место

Анвар Гатиятулин - "Трактор"

Тоже хорошая и системная команда. На мой взгляд, третье место - аванс, но "Трактор" хорошо начал, умеет камбэчить, но пока далек от чемпионской дружины.

2-е место

Боб Хартли - "Авангард"

В прошлом сезоне взял Кубок Гагарина, а в этом сезоне уступил всего в одной встрече. Помогает медиа и вообще к Гуд джобу у нас только добрые шутки. Может быть, понизится в рейтинге, кто знает.

1-е место

Алексей Кудашов - "Динамо" (Москва)

Так и не понятно, почему он ушел из СКА и тем более из сборной. Умеет прокачивать молодежь и работать с лидерами. В последней игре даже не почувствовалось, что кто-то ушел со льда из-за травмы. Первое место - аванс за старт регулярного чемпионата.

Напомним, что "Барыс" провел пока три матча в новом сезоне КХЛ, и все на своем льду. В первых двух проиграл уфимскому "Салавату Юлаеву" (1:5) и магнитогорскому "Металлургу" (1:2), а в третьем переиграл хабаровский "Амур" (3:2). Следующую игру столичный клуб проведет также дома против московского "Спартака" 11 сентября.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Михайлис Юрий

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 20:32
Хоккей
"Старается и еще набирается опыта". Михайлис из "Барыса" узнал свое место в рейтинге лучших тренеров КХЛ "Старается и еще набирается опыта". Михайлис из "Барыса" узнал свое место в рейтинге лучших тренеров КХЛ
Сегодня , 17:20
Хоккей
Выбираемся из ямы, или почему "Барыс" должен обыграть московский "Спартак" в КХЛ Выбираемся из ямы, или почему "Барыс" должен обыграть московский "Спартак" в КХЛ
Сегодня , 11:08
Хоккей
Все потеряно? Где оказался "Барыс" после стартовых матчей в новом сезоне КХЛ Все потеряно? Где оказался "Барыс" после стартовых матчей в новом сезоне КХЛ
Сегодня , 10:08
Хоккей
"Хотел попасть в команду, которая борется за чемпионство". Форвард сборной Казахстана - о переходе из "Барыса" в "Авангард" "Хотел попасть в команду, которая борется за чемпионство". Форвард сборной Казахстана - о переходе из "Барыса" в "Авангард"
Вчера , 22:06
Хоккей
17-летний вундеркинд и перспективный "великан". Проспекты "Барыса" будут разрывать КХЛ 17-летний вундеркинд и перспективный "великан". Проспекты "Барыса" будут разрывать КХЛ
Вчера , 16:37
Хоккей
Как его остановить? "Барыс" отметил игру форварда сборной Казахстана в матче КХЛ с "Амуром" Как его остановить? "Барыс" отметил игру форварда сборной Казахстана в матче КХЛ с "Амуром"
8 сентября, 23:10
Хоккей
"Вы эту победу заслужили!". "Барыс" показал видео из раздевалки после первого успеха в сезоне КХЛ "Вы эту победу заслужили!". "Барыс" показал видео из раздевалки после первого успеха в сезоне КХЛ
8 сентября, 22:59
Хоккей
Видеообзор матча, или как "Барыс" одержал первую победу в новом сезоне КХЛ Видеообзор матча, или как "Барыс" одержал первую победу в новом сезоне КХЛ
8 сентября, 22:17
Хоккей
Главный тренер "Барыса" высказался о первой победе в новом сезоне КХЛ и новичке из Швеции Главный тренер "Барыса" высказался о первой победе в новом сезоне КХЛ и новичке из Швеции
8 сентября, 22:11
Хоккей
Тренер "Амура" нашел объяснение поражению от "Барыса" в КХЛ Тренер "Амура" нашел объяснение поражению от "Барыса" в КХЛ
8 сентября, 21:48
Хоккей
"Барыс" одержал первую победу в новом сезоне КХЛ "Барыс" одержал первую победу в новом сезоне КХЛ
8 сентября, 20:33
Хоккей
Шведский универсал и канадская находка. Кто спасет "Барыс" в борьбе за выход в Кубок Гагарина Шведский универсал и канадская находка. Кто спасет "Барыс" в борьбе за выход в Кубок Гагарина
8 сентября, 20:15
Хоккей
"Барыс" перевел Старченко в список травмированных "Барыс" перевел Старченко в список травмированных
8 сентября, 18:59
Хоккей
Новый нападающий из Швеции дебютирует за "Барыс". Назван состав на матч КХЛ Новый нападающий из Швеции дебютирует за "Барыс". Назван состав на матч КХЛ
8 сентября, 12:08
Хоккей
"Барыс" сообщил о дебюте новичка из Швеции и травме форварда сборной Казахстана "Барыс" сообщил о дебюте новичка из Швеции и травме форварда сборной Казахстана
8 сентября, 10:10
Хоккей
Прямая трансляция третьего матча "Барыса" в новом сезоне КХЛ Прямая трансляция третьего матча "Барыса" в новом сезоне КХЛ
7 сентября, 23:29
Хоккей
Последние пару лет "Барыс" был действительно хорош - видеоинтервью шведского новичка о трудном старте и целях на сезон Последние пару лет "Барыс" был действительно хорош - видеоинтервью шведского новичка о трудном старте и целях на сезон
7 сентября, 20:11
Хоккей
Провальный россиянин и беззубые канадцы. Зачем "Барысу" еще пара легионеров для КХЛ Провальный россиянин и беззубые канадцы. Зачем "Барысу" еще пара легионеров для КХЛ
7 сентября, 12:22
Хоккей
Это не китайцев громить, или кого нужно наказать в "Барысе" за стартовые поражения в КХЛ Это не китайцев громить, или кого нужно наказать в "Барысе" за стартовые поражения в КХЛ
6 сентября, 22:00
Хоккей
Много хаоса и суеты, или какое место занимает "Барыс" в гонке за выход в Кубок Гагарина после неудачного старта в КХЛ Много хаоса и суеты, или какое место занимает "Барыс" в гонке за выход в Кубок Гагарина после неудачного старта в КХЛ
6 сентября, 20:57
Хоккей
Во всем виноват Даррен Диц, или почему лидер "Барыса" проваливает старт сезона в КХЛ Во всем виноват Даррен Диц, или почему лидер "Барыса" проваливает старт сезона в КХЛ
6 сентября, 10:33
Хоккей
"Отберите повязку у Дица, зажрался получать 100 лямов". Фанаты ополчились против капитана "Барыса" "Отберите повязку у Дица, зажрался получать 100 лямов". Фанаты ополчились против капитана "Барыса"
6 сентября, 08:47
Хоккей
"Михайлис активно шел на эксперименты". КХЛ - о втором поражении "Барыса" "Михайлис активно шел на эксперименты". КХЛ - о втором поражении "Барыса"
5 сентября, 19:10
Хоккей
"Барыс" проиграл второй домашний матч подряд на старте КХЛ "Барыс" проиграл второй домашний матч подряд на старте КХЛ
5 сентября, 10:46
Хоккей
"Барыс" представил анонс домашнего матча с "Магниткой" "Барыс" представил анонс домашнего матча с "Магниткой"
5 сентября, 08:21
Хоккей
Прямая трансляция второго матча "Барыса" в новом сезоне КХЛ Прямая трансляция второго матча "Барыса" в новом сезоне КХЛ
4 сентября, 22:25
Хоккей
Казахстанский хоккеист забросил вторую шайбу за "Ак Барс". Казанцы проиграли, ведя 3:0 Казахстанский хоккеист забросил вторую шайбу за "Ак Барс". Казанцы проиграли, ведя 3:0
4 сентября, 18:18
Хоккей
Эксперт оценил первый матч "Барыса" в новом сезоне КХЛ и назвал главную проблему клуба Эксперт оценил первый матч "Барыса" в новом сезоне КХЛ и назвал главную проблему клуба
4 сентября, 13:04
Хоккей
17-летний казахстанец стал самым молодым дебютантом в истории "Барыса" в КХЛ 17-летний казахстанец стал самым молодым дебютантом в истории "Барыса" в КХЛ
4 сентября, 08:10
Хоккей
"Перебросали соперника практически в три раза". КХЛ - о поражении "Барыса" в первом матче нового сезона "Перебросали соперника практически в три раза". КХЛ - о поражении "Барыса" в первом матче нового сезона
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus