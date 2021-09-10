"Старается и еще набирается опыта". Михайлис из "Барыса" узнал свое место в рейтинге лучших тренеров КХЛ

Телеграм-канал "БесПроката" представил рейтинг лучших тренеров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на данный момент, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Наставник "Барыса" Юрий Михайлис оказался на 22-й строчке, тогда как экс-рулевой астанчан Андрей Скабелка, возглавляющий сейчас ярославский "Локомотив", входит в первую пятерку.
Топ-24 выглядит так:
24-е место
Билл Питерс - "Автомобилист"
Команда вообще не идет за Кубком, даже несмотря на бюджет. У Питерса прошлый сезон провал, и этот не лучше.
23-е место
Лаури Марьямяки - "Йокерит"
Так и не научился играть в оборонительный хоккей. Поэтому 0:4 в плей-офф и вылет в первом раунде - стабильность для "Шутов".
22-е место
Юрий Михайлис - "Барыс"
Команда не умеет отыгрываться, так же как и играть по счету в третьем периоде. Постоянно упускают комфортное преимущество. Но Юрий Владимирович старается и еще набирается опыта. В сборной он провел отличный ЧМ.
21-е место
Александр Андриевский - "Адмирал"
Не получилось в "Сочи", не получается реанимировать "Адмирал". Хотя клуб из Владивостока откровенно провалил только одну встречу со СКА, но вот мелочи и не хватает для победы.
20-е место
Евгений Ставровский - "Сочи"
В прошлом сезоне мы его откровенно не переваривали из-за игры "Леопардов", но настало время переобуться. Хороший тренер, просто нужно немного времени. У "Сочи" пошла игра.
19-е место
Валерий Брагин - СКА
Видимо, наши подписчики не доверяют тренерской мысли Валерия Николаевича. Однако в прошлом сезоне он дошел до финала "Запада". Но 19-е место, и все.
18-е место
Сергей Федоров - ЦСКА
Пока что "армейцы" выглядят странно. Уверенная победа была только с "Сочи", а с Казанью и Ригой сыграл "на тоненького". Будем смотреть дальше.
17-е место
Владимир Воробьев - "Амур"
Есть флэшбеки от московского "Динамо", команда пока что идет плохо, но и играли несколько матчей без главного. Предсезонка была неплохая, посмотрим, как будут дела складываться дальше. Дома должны набрать очки.
16-е место
Крэйг Вудкрофт - "Динамо" (Минск)
Провалился на квалификации. Пока что у него на классе тащит иностранный контингент, но говорить про то, что это плохой тренер, тоже не станем. В плей-офф он свою команду заведет.
15-е место
Иванно Занатта - "Куньлунь"
"Мертвый дракон" ожил при главном тренере. При канадце игроки начали бегать. Удивительно, какой талант скрывался в ВХЛ.
14-е место
Сергей Зубов - "Динамо" (Рига)
Латвийский хоккей в КХЛ начал оживать с приходом этого наставника. Честь и хвала, но мы понимаем, что Зубов может забраться в рейтинге еще выше.
13-е место
Юрий Бабенко - "Витязь"
Неплохо стартовал со своей командой. Хороший тренер, но в руках у нас только поп-корн, так как требуем зрелище от "Витязя".
12-е место
Борис Миронов - "Спартак"
Это большой аванс, но мы (включая подписчиков) долго думали. Во всяком случае ниже 17-го места он также не должен был быть. Уж очень хороший старт выдал.
11-е место
Олег Леонтьев - "Нефтехимик"
Три победы кряду, а Нижнекамск при нем заметно оживился.
10-е место
Илья Воробьев - "Металлург"
Пока что так. Не все получается у "Магнитки" на старте. Дело даже не в поражении от "Салавата", а в уйме индивидуальных погрешностей. Но лично мы в Петровича верим.
9-е место
Андрей Мартемьянов - "Сибирь"
Пока что клуб из Новосибирска явно лучше, чем в прошлом году. Посмотрим, как будет дальше. И очень много травмированных у команды.
8-е место
Андрей Разин - "Северсталь"
На данный момент вот так. "Северсталь" набрала всего два очка, что плохо. Но как тренер Разин - самый прогрессирующий в "кэхаэль".
7-е место
Дэвид Немировски - "Торпедо"
50 процентов очков и разные по структуре матчи. С таким нападением можно делать результат, а с такой защитой его терять. Так что 50 процентов - справедливо. Но Дэвид Семенович ставит команде зрелищный и интересный хоккей, на который хочется ходить и показывать детям. Ну и в плей-офф проходит стабильно.
6-е место
Томи Ламса - "Салават Юлаев"
Бодрое начало, в прошлом сезоне тоже нормально провел "регулярку". Но влетел "Ак Барсу" со счетом 0:4. Выглядит как страшный сон Таипова, но что поделать?
5-е место
Андрей Скабелка - "Локомотив"
Топовый белорусский тренер, которого боится Виртанен. Начало у "Локомотива" не пошло, а в прошлом году был вылет во втором раунде.
4-е место
Дмитрий Квартальнов - "Ак Барс"
Для попадания в топ-3 не хватило набранных очков на старте регулярного чемпионата. Но команда строится, рисунок игры имеется, а реализация - проблема самих хоккеистов. Посмотрим, как будет дальше.
3-е место
Анвар Гатиятулин - "Трактор"
Тоже хорошая и системная команда. На мой взгляд, третье место - аванс, но "Трактор" хорошо начал, умеет камбэчить, но пока далек от чемпионской дружины.
2-е место
Боб Хартли - "Авангард"
В прошлом сезоне взял Кубок Гагарина, а в этом сезоне уступил всего в одной встрече. Помогает медиа и вообще к Гуд джобу у нас только добрые шутки. Может быть, понизится в рейтинге, кто знает.
1-е место
Алексей Кудашов - "Динамо" (Москва)
Так и не понятно, почему он ушел из СКА и тем более из сборной. Умеет прокачивать молодежь и работать с лидерами. В последней игре даже не почувствовалось, что кто-то ушел со льда из-за травмы. Первое место - аванс за старт регулярного чемпионата.
Напомним, что "Барыс" провел пока три матча в новом сезоне КХЛ, и все на своем льду. В первых двух проиграл уфимскому "Салавату Юлаеву" (1:5) и магнитогорскому "Металлургу" (1:2), а в третьем переиграл хабаровский "Амур" (3:2). Следующую игру столичный клуб проведет также дома против московского "Спартака" 11 сентября.
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