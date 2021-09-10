"Старается и еще набирается опыта". Михайлис из "Барыса" узнал свое место в рейтинге лучших тренеров КХЛ

Телеграм-канал "БесПроката" представил рейтинг лучших тренеров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на данный момент, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наставник "Барыса" Юрий Михайлис оказался на 22-й строчке, тогда как экс-рулевой астанчан Андрей Скабелка, возглавляющий сейчас ярославский "Локомотив", входит в первую пятерку.

Топ-24 выглядит так:

24-е место

Билл Питерс - "Автомобилист"

Команда вообще не идет за Кубком, даже несмотря на бюджет. У Питерса прошлый сезон провал, и этот не лучше.

23-е место

Лаури Марьямяки - "Йокерит"

Так и не научился играть в оборонительный хоккей. Поэтому 0:4 в плей-офф и вылет в первом раунде - стабильность для "Шутов".

22-е место

Юрий Михайлис - "Барыс"

Команда не умеет отыгрываться, так же как и играть по счету в третьем периоде. Постоянно упускают комфортное преимущество. Но Юрий Владимирович старается и еще набирается опыта. В сборной он провел отличный ЧМ.

21-е место

Александр Андриевский - "Адмирал"

Не получилось в "Сочи", не получается реанимировать "Адмирал". Хотя клуб из Владивостока откровенно провалил только одну встречу со СКА, но вот мелочи и не хватает для победы.

20-е место

Евгений Ставровский - "Сочи"

В прошлом сезоне мы его откровенно не переваривали из-за игры "Леопардов", но настало время переобуться. Хороший тренер, просто нужно немного времени. У "Сочи" пошла игра.

19-е место

Валерий Брагин - СКА

Видимо, наши подписчики не доверяют тренерской мысли Валерия Николаевича. Однако в прошлом сезоне он дошел до финала "Запада". Но 19-е место, и все.

18-е место

Сергей Федоров - ЦСКА

Пока что "армейцы" выглядят странно. Уверенная победа была только с "Сочи", а с Казанью и Ригой сыграл "на тоненького". Будем смотреть дальше.

17-е место

Владимир Воробьев - "Амур"

Есть флэшбеки от московского "Динамо", команда пока что идет плохо, но и играли несколько матчей без главного. Предсезонка была неплохая, посмотрим, как будут дела складываться дальше. Дома должны набрать очки.

16-е место

Крэйг Вудкрофт - "Динамо" (Минск)

Провалился на квалификации. Пока что у него на классе тащит иностранный контингент, но говорить про то, что это плохой тренер, тоже не станем. В плей-офф он свою команду заведет.

15-е место

Иванно Занатта - "Куньлунь"

"Мертвый дракон" ожил при главном тренере. При канадце игроки начали бегать. Удивительно, какой талант скрывался в ВХЛ.

14-е место

Сергей Зубов - "Динамо" (Рига)

Латвийский хоккей в КХЛ начал оживать с приходом этого наставника. Честь и хвала, но мы понимаем, что Зубов может забраться в рейтинге еще выше.

13-е место

Юрий Бабенко - "Витязь"

Неплохо стартовал со своей командой. Хороший тренер, но в руках у нас только поп-корн, так как требуем зрелище от "Витязя".

12-е место

Борис Миронов - "Спартак"

Это большой аванс, но мы (включая подписчиков) долго думали. Во всяком случае ниже 17-го места он также не должен был быть. Уж очень хороший старт выдал.

11-е место

Олег Леонтьев - "Нефтехимик"

Три победы кряду, а Нижнекамск при нем заметно оживился.

10-е место

Илья Воробьев - "Металлург"

Пока что так. Не все получается у "Магнитки" на старте. Дело даже не в поражении от "Салавата", а в уйме индивидуальных погрешностей. Но лично мы в Петровича верим.

9-е место

Андрей Мартемьянов - "Сибирь"

Пока что клуб из Новосибирска явно лучше, чем в прошлом году. Посмотрим, как будет дальше. И очень много травмированных у команды.

8-е место

Андрей Разин - "Северсталь"

На данный момент вот так. "Северсталь" набрала всего два очка, что плохо. Но как тренер Разин - самый прогрессирующий в "кэхаэль".

7-е место

Дэвид Немировски - "Торпедо"

50 процентов очков и разные по структуре матчи. С таким нападением можно делать результат, а с такой защитой его терять. Так что 50 процентов - справедливо. Но Дэвид Семенович ставит команде зрелищный и интересный хоккей, на который хочется ходить и показывать детям. Ну и в плей-офф проходит стабильно.

6-е место

Томи Ламса - "Салават Юлаев"

Бодрое начало, в прошлом сезоне тоже нормально провел "регулярку". Но влетел "Ак Барсу" со счетом 0:4. Выглядит как страшный сон Таипова, но что поделать?

5-е место

Андрей Скабелка - "Локомотив"

Топовый белорусский тренер, которого боится Виртанен. Начало у "Локомотива" не пошло, а в прошлом году был вылет во втором раунде.

4-е место

Дмитрий Квартальнов - "Ак Барс"

Для попадания в топ-3 не хватило набранных очков на старте регулярного чемпионата. Но команда строится, рисунок игры имеется, а реализация - проблема самих хоккеистов. Посмотрим, как будет дальше.

3-е место

Анвар Гатиятулин - "Трактор"

Тоже хорошая и системная команда. На мой взгляд, третье место - аванс, но "Трактор" хорошо начал, умеет камбэчить, но пока далек от чемпионской дружины.

2-е место

Боб Хартли - "Авангард"

В прошлом сезоне взял Кубок Гагарина, а в этом сезоне уступил всего в одной встрече. Помогает медиа и вообще к Гуд джобу у нас только добрые шутки. Может быть, понизится в рейтинге, кто знает.

1-е место

Алексей Кудашов - "Динамо" (Москва)

Так и не понятно, почему он ушел из СКА и тем более из сборной. Умеет прокачивать молодежь и работать с лидерами. В последней игре даже не почувствовалось, что кто-то ушел со льда из-за травмы. Первое место - аванс за старт регулярного чемпионата.

Напомним, что "Барыс" провел пока три матча в новом сезоне КХЛ, и все на своем льду. В первых двух проиграл уфимскому "Салавату Юлаеву" (1:5) и магнитогорскому "Металлургу" (1:2), а в третьем переиграл хабаровский "Амур" (3:2). Следующую игру столичный клуб проведет также дома против московского "Спартака" 11 сентября.

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