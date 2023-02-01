"Станут прыгать выше головы и рвать аорту". Назван победитель матча КХЛ "Ак Барс" - "Барыс"

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ "Ак Барс" - "Барыс". Он считает, что хозяева льда наберут два очка, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд пройдет сегодня, 1 февраля, в Казани и начнется в 22:00 по времени Астаны. Трансляция будет доступна по этой ссылке.

"С возвращением Билялетдинова "Ак Барс" привычно затихарился. Вроде бы, ничего сверхъестественного казанцы не показывают, выигрывают, казалось бы, каждый раз на тоненького. Но при этом лично я ни капельки не сомневаюсь в том, что по итогам регулярного чемпионата именно "большие татары" выиграют Восточную конференцию. Тихой сапой и по зернышку. И в плей-офф они тоже многим дадут прикурить и покажут кузькину мать. И я вообще не вижу, кто на "Востоке" сможет остановить такой "Ак Барс" до финала Кубка Гагарина, то есть обыграть его четыре раза.

Вот "Барысу" сейчас хоть бы один раз обыграть, и казахстанцы были бы счастливы, как дети. В Казани "Барыс", конечно же, станет прыгать выше головы и рвать аорту. Другое дело, что и прыгалка, и рвалка у казахстанцев сейчас настолько слабы, что преодолеть с их помощью "Ак Барс", да еще в Казани, можно лишь в том случае, если "большие татары" этого захотят. Ну или не захотят биться всерьез и начнут играть, как говорят в таких случаях, "на прямых ногах". Но при живом Билле такой вариант весьма маловероятен, поэтому лично мне "Барыс" кажется обреченным.

Нет, особого преимущества хозяев мы не увидим. Визуально все будет на равных и все на тоненького. И большого количества шайб тоже не будет, и тотал не улетит выше 6,5. Но в итоге "большие татары" дожмут казахстанцев и любым способом наберут два очка. Могут даже после завершения основного времени, но исключительно для того, чтобы пощекотать нервишки своей публике", - приводит его слова "Рейтинг Букмекеров".

Напомним, казанцы с 73 очками идут третьими в таблице Восточной конференции, в которой астанчане с 57 очками располагаются на девятом месте.

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