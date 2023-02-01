Прямая трансляция матча "Ак Барс" - "Барыс" в КХЛ

Сегодня, 1 февраля, столичный "Барыс" начнет очередную выездную серию в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В Казани казахстанский клуб сыграет с местным "Ак Барсом". Начало - в 22:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Онлайн-трансляция будет доступна по этой ссылке.

Казанцы с 73 очками идут третьими в таблице Восточной конференции, в которой астанчане с 57 очками располагаются на девятом месте.

Далее команде Андрея Скабелки предстоят игры с московскими "Динамо" и ЦСКА. Они намечены на 3 и 5 февраля соответственно.

В последнем матче "Барыс" дома уступил московскому "Динамо" в овертайме (1:2).

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