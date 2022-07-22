Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Хоккей КХЛ
Комментарии

Стало известно о "контакте" Дица с "Барысом" и его зарплате в ЦСКА

Стало известно о "контакте" Дица с "Барысом" и его зарплате в ЦСКА
©ПФК ЦСКА

Российский сайт Sport24 на фоне изменений в ЦСКА выразил мнение о новом контракте защитника сборной Казахстана Дарена Дица и раскрыл подробности поездки хоккеиста в Нур-Султан, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Что до Даррена Дица, то канадец с казахстанским паспортом недавно свозил Кубок Гагарина в Нур-Султан, но в контакт с руководством "Барыса" при этом не вступал. В ЦСКА он остался на три года с ожидаемым понижением оклада. Его прошлый 100-миллионный контракт москвичи точно не смогли бы уместить под потолком зарплат", - пишет издание.

Напомним, что по итогам сезона КХЛ-2021/22 Диц в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. Он пополнил состав клуба по ходу прошлого чемпионата, перейдя из "Барыса". 

Новый выпуск у нас на YouTube. Смотрим, комментируем, лайкаем!

Андрей Скабелка эксклюзивно рассказал о втором приходе в "Барыс":

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Диц Даррен КХЛ

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 13:08
КХЛ
Стало известно о "контакте" Дица с "Барысом" и его зарплате в ЦСКА Стало известно о "контакте" Дица с "Барысом" и его зарплате в ЦСКА
Вчера , 15:51
КХЛ
Канадский легионер из "Барыса" перешел в российский клуб КХЛ Канадский легионер из "Барыса" перешел в российский клуб КХЛ
Вчера , 11:08
КХЛ
Новый приход Скабелки в "Барыс". Эксклюзивное видеоинтервью Новый приход Скабелки в "Барыс". Эксклюзивное видеоинтервью
Вчера , 07:40
КХЛ
"Барыс" определился с героем ЧМ-2022 и форвардом сборной Казахстана "Барыс" определился с героем ЧМ-2022 и форвардом сборной Казахстана
20 июля, 17:38
КХЛ
"Барыс" объявил о контракте с канадским защитником "Барыс" объявил о контракте с канадским защитником
20 июля, 17:26
КХЛ
"Барыс" арендовал задрафтованного клубом НХЛ игрока "Барыс" арендовал задрафтованного клубом НХЛ игрока
20 июля, 14:54
КХЛ
"Барыс" объявил о контракте с чемпионом мира из сборной США "Барыс" объявил о контракте с чемпионом мира из сборной США
19 июля, 22:46
КХЛ
Финляндия хочет "спасти" российских спортсменов Финляндия хочет "спасти" российских спортсменов
19 июля, 16:55
КХЛ
Прилично заработают, или как "Барыс" провернул пару главных трансферов в КХЛ Прилично заработают, или как "Барыс" провернул пару главных трансферов в КХЛ
19 июля, 16:03
КХЛ
В России вынесли вердикт "Барысу" и указали место в КХЛ В России вынесли вердикт "Барысу" и указали место в КХЛ
18 июля, 21:10
КХЛ
"Барыс" подписал уроженца Казахстана из России "Барыс" подписал уроженца Казахстана из России
18 июля, 18:16
КХЛ
"Спартак" объявил о переходе казахстанского форварда из "Барыса" "Спартак" объявил о переходе казахстанского форварда из "Барыса"
18 июля, 15:56
КХЛ
Два матча "Барыса" с "Авангардом", или как казахстанцы стартуют в КХЛ Два матча "Барыса" с "Авангардом", или как казахстанцы стартуют в КХЛ
18 июля, 15:30
КХЛ
"Барыс" объявил о начале подготовки к сезону "Барыс" объявил о начале подготовки к сезону
18 июля, 14:50
КХЛ
Стало известно об изменении состава участников Кубка Президента по хоккею Стало известно об изменении состава участников Кубка Президента по хоккею
18 июля, 13:13
КХЛ
Роман Савченко покинул "Барыс" после 11 сезонов в клубе Роман Савченко покинул "Барыс" после 11 сезонов в клубе
17 июля, 23:25
КХЛ
"Барыс" стартует в новом сезоне КХЛ. Есть дата первого матча и соперник "Барыс" стартует в новом сезоне КХЛ. Есть дата первого матча и соперник
17 июля, 18:35
КХЛ
"Барыс" нашел нового нападающего. Он призер ЧМ и ОИ "Барыс" нашел нового нападающего. Он призер ЧМ и ОИ
17 июля, 16:10
КХЛ
"Барыс" подпишет чемпиона мира из сборной США "Барыс" подпишет чемпиона мира из сборной США
16 июля, 19:10
КХЛ
Бросок киллера. Появилось видео голов новичка "Барыса" из США Бросок киллера. Появилось видео голов новичка "Барыса" из США
16 июля, 18:42
КХЛ
"Троллит Скабелку". "Барыс" подкололи за подписание форварда "Троллит Скабелку". "Барыс" подкололи за подписание форварда
16 июля, 16:08
КХЛ
"Барыс" рискует, или кого выписали казахстанцы из США "Барыс" рискует, или кого выписали казахстанцы из США
15 июля, 21:32
КХЛ
"Барыс" объявил о подписании казахстанского нападающего "Барыс" объявил о подписании казахстанского нападающего
15 июля, 17:08
КХЛ
"Барыс" подписал американского бомбардира "Барыс" подписал американского бомбардира
15 июля, 13:11
КХЛ
Экс-тренер сборной Казахстана получил работу в системе "Барыса" Экс-тренер сборной Казахстана получил работу в системе "Барыса"
14 июля, 16:55
КХЛ
"Барыс" представил тренерский штаб на новый сезон КХЛ "Барыс" представил тренерский штаб на новый сезон КХЛ
14 июля, 09:59
КХЛ
Даррен Диц прокомментировал продление контракта с обладателем Кубка Гагарина Даррен Диц прокомментировал продление контракта с обладателем Кубка Гагарина
13 июля, 21:05
КХЛ
"Барыс" подписал казахстанского форварда "Барыс" подписал казахстанского форварда
13 июля, 20:59
КХЛ
"Барыс" объявил о подписании казахстанского защитника "Барыс" объявил о подписании казахстанского защитника
12 июля, 17:44
КХЛ
ЦСКА подписал контракт с обладателем Кубка Гагарина из Казахстана ЦСКА подписал контракт с обладателем Кубка Гагарина из Казахстана

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus