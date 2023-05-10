Стало известно будущее форварда сборной Казахстана

Хоккеист сборной Казахстана Кирилл Панюков продолжит карьеру в "Ак Барсе". 25-летний форвард продлит контракт с казанским клубом на два года, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Шайба.kz.

В прошедшем сезоне воспитанник Астаны провел в регулярном чемпионате КХЛ 44 матча и набрал 11 (6+5) очков, в 24 играх плей-офф записал в свой актив 4 (3+1) результативных балла. В составе казанского клуба он стал финалистом Кубка Гагарина.

Панюков защищает цвета "Ак Барса" с 2021 года, до этого он играл за "Барыс".

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