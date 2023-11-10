Стала известна зарплата канадского новичка "Барыса"

На днях "Барыс" официально объявил о переходе Энтони Камара. Одностороннее соглашение с канадским нападающим заключено до 30 апреля 2024 года, сообщают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала "Трансферы КХЛ|ХОККЕЙ", Камара по контракту с астанчанами заработает около 15 миллионов рублей до конца сезона (76 миллионов тенге).

В КХЛ Камара выступает с 2022 года. Текущий сезон Энтони начинал в составе нижнекамского "Нефтехимика", набрав 9 (3+6) баллов в 25 матчах.

Также он успел поиграть в чемпионатах Дании, Германии, Швеции и Чехии.

Напомним, что "Барыс" также подписал контракты с казахстанским форвардом Евгением Рымаревым и российским нападающим Даниилом Апальковым.