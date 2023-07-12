Стала известна многомилионная зарплата нападающего "Барыса"

Российский хоккейный обозреватель Артур Хайруллин опубликовал информацию о зарплате нападающего "Барыса" Кирилла Савицкого, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Хайруллина, опубликованной в его телеграм-канале Савицкий за предстоящих сезона заработает 219 миллионов 600 тысяч тенге - 102 миллиона 480 тысяч в следующем сезоне и 117 миллионов 120 тысяч в сезоне 2024/25.

"Нападающий "Барыса" Кирилл Савицкий, который недавно подписал новый контракт с клубом, заработает 45 миллионов рублей за два года. В следующем сезоне его зарплата составит 21 миллион рублей в год, в сезоне-2024/25 - 24 миллиона", - пишет источник.

Отметим, что Савицкий продлил контракт с "Барысом". 1 июля хоккеист заключил одностороннее соглашение с клубом на два сезона до 30 апреля 2025 года.

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