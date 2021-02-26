Стала известна дата старта "Барыса" в плей-офф Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте представила главные интриги заключительного дня регулярного чемпионата сезона-2020/21.

Так, в субботу, 27 февраля, завершится 13-й по счету регулярный чемпионат КХЛ. На лед выйдут 22 команды, для семи из которых этот игровой день станет последним в сезоне. Отдыхает только "Йокерит", который уже сыграл все 60 матчей первой части чемпионата.

Дивизион Чернышева

Интрига жива и в борьбе за победу в дивизионе Чернышева. "Салават Юлаев" в последний игровой день обыграл "Авангард" и перенес развязку на последний игровой день. "Авангарду" в игре с "Барысом" достаточно набрать одно очко, чтобы в шестой раз стать победителем дивизиона. Если омичи не смогут выиграть, то все будет в руках уфимцев. Они будут играть с "Локомотивом", и им будет необходима только победа. "Салават Юлаев" может в третий раз выиграть дивизион Чернышева.

"Восток"

2 марта

"Авангард" или "Салават Юлаев" (2) - "Автомобилист" или "Барыс" (7)

"Авангард", "Салават Юлаев" или "Металлург" (3) - "Барыс" или "Автомобилист" (6)

3 марта

"Ак Барс" (1) - "Торпедо" (8)

"Металлург" или "Салават Юлаев" (4) - "Трактор" (5)

Перед последним днем неизвестны шесть пар первого раунда, при этом только четыре клуба не знают, в какой из дней они смогут начать серию плей-офф. На "Западе" 2 марта точно стартуют СКА, "Северсталь" и "Динамо" (Минск), 3 марта - серия ЦСКА - "Спартак", а также "Йокерит".

На "Востоке" ситуация примерно схожая: 2 марта возьмут старт "Авангард", "Автомобилист" и "Барыс", а 3 марта - серия "Ак Барс" - "Торпедо", и "Трактор".

Напомним, что в последнем матче КХЛ "Барыс" на выезде победил пекинский "Куньлунь" (3:0) и сохранил за собой шестое место в Восточной конференции, набрав 69 очков.

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне