Соперники "Барыса" устроили голевое шоу после драки в Кубке Гагарина

Челябинский "Трактор" обыграл "Металлург" из Магнитогорска во втором матче финала Восточной конференции КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Лидеры конференции забили на двоих десять голов: "Трактор" выиграл со счетом 6:4 и сравнял счет в противостоянии (1:1). Самым результативным стал второй период, который челябинцы выиграли 4:2.
Добавим, что в начале второго периода устроили драку Джош Карри и Иван Телегин: бой хоккеисты организовали после словесной перепалки и получили по пять минут штрафа.
Напомним, до старта плей-офф "Барыс" мог сыграть с сильнейшим из пары "Металлург" и "Трактор": казахстанцы заняли восьмое место, а в первом круге Кубка Гагарина должны были сыграть с победителем конференции.
Лидером на "Востоке" стал "Металлург", а затем выбил "Барыс" из турнира после пяти игр.
Конкуренты "Барыса" устроили драку в Кубке Гагарина
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