Со счётом 2:5 завершился матч "Барыса" в КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) астанинский "Барыс" уступил омскому "Авангарду" со счётом 2:5, передают Vesti.kz.

Игра началась с быстрого гола гостей: на 2-й минуте первого периода отличился Василий Пономарев. Во втором периоде преимущество омской команды увеличил Михаил Котляревский, забив на 4-й минуте, а чуть позже — на 4:26 — ещё один гол оформил защитник Михаил Гуляев.

На 15:14 Пономарев оформил дубль, доведя счёт до 4:0, после чего его успех повторил Котляревский - 5:0. На 18:12 Алихан Омирбеков сократил отставание хозяев до 1:5. В третьем периоде Макс Уиллмен забил второй гол "Барыса", но на большее команда уже не смогла рассчитывать.

С этим результатом "Авангард" набирает 39 очков и остаётся третьим в Восточной конференции КХЛ, а "Барыс" с 27 очками занимает восьмое место.