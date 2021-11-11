СМИ оценили топ-новичка "Барыса"

"Барыс" подписал канадского нападающего Линдена Вея, который играл за столичный клуб в период 2017-2018 годов. Источник отмечает, что он усилит команду Юрия Михайлиса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Хорошее усиление для "Барыса". Клуб показывает, что нынешнее положение дел их не устраивает. Ну а СКА получил права на Капанена. Он до КХЛ вряд ли доедет вообще в статусе ОСА", - говорится в тексте.

Напомним, что одностороннее соглашение с Веем рассчитано до конца текущего сезона - до 30 апреля 2022 года. СКА же получит спортивные права на нападающего Каспери Капанена, который был задрафтован в рамках КХЛ "Барысом" в 2013 году.

30-летний Вей в составе сборной Канады становился бронзовым призером Олимпиады-2018, а с московским ЦСКА завоевывал Кубок Гагарина в сезоне-2018/19.

"Барыс", набрав 24 очка в 27 матчах, занимает десятое место в таблице Восточной конференции. Следующую игру проведет на выезде с "Сочи" 16 ноября.