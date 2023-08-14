Скабелка подвел итоги провального выступления "Барыса" на предсезонном турнире

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка прокомментировал поражение команды в последнем матче "Кубка TANECO" от ярославского "Локомотива", передает "Шайба.kz". Также он подвел итоги провального турнира, на котором казахстанская команда не одержала ни одной победы.

- Закончился наш плодотворный подготовительный этап сегодняшним матчем. Мы увидели хорошие моменты, видим, над чем нужно работать, чтобы в сезон войти мобильной быстрой командой, которая будет играть на победу в каждом матче.

- Вчера вы сказали, что результат провальным не считаете. Считаете ли итоги турнира и то, какую работу провели, положительными?

- Безусловно. Я не могу упрекнуть ни одного хоккеиста в нежелании работать в каких-то моментах. Повторюсь: познакомились и посмотрели, кто на что способен, кто и как вливается в команду. Третий период мне понравился, он выдался хорошим. Я увидел, как мы можем играть, перейдя на игру в 3 звена. Добавили, но где-то не хватило сыгранности при игре 5 на 4. Пришлось нам поменять сочетания, но у нас есть, кем играть в большинстве. Были хорошие моменты, позитивные. В целом, еще раз говорю: 4 игры за 5 дней - серьезный хороший тренировочный график, причем с очень хорошими командами: лучшие клубы Востока, и Ярославль с северо-запада, и Трактор, который сильно усилился. Наша задача, тренеров, делать свою работу, у игроков - свою. Они ее сделали, сейчас мы будем делать выводы.

- Опасность таких турниров в возможных травмах, когда хоккеисты ломаются на предсезонке. Удалось ли этого избежать? Все ли здоровы или, может, у кого-то есть повреждения?

- Небольшое повреждение сегодня получил Ансар Шайхмедденов. С небольшим повреждением приехал Роман Старченко. Не знаю, как к турниру в Омске, но к сезону будет готов. А так, в целом, несмотря на то, что практически одним составом играли весь турнир, ребята получили хорошую игровую практику и нагрузку.

- По итогам этого турнира не появились ли мысли, что какие-то позиции требуют усиления, может, какие-то обмены будут? Не ожидается ли какая-то трансферная работа от вашей команды или "Барыс" укомплектован полностью?

- Нет, конечно, мы бы хотели в первое звено усилиться центральным, но не знаю, посмотрим. Есть несколько позиций, которые мы бы хотели усилить.

- Насколько на турнире вы успели посмотреть на вратарей, насколько ими были удовлетворены?

- Вы знаете, на самом деле не было такой задачи на турнире. Мы знаем возможности всех троих. Мы дали каждому сыграть. Эдвард сыграл чуть больше, две игры. Шутов и Бояркин - по игре. Сейчас впереди у нас турнир в Омске, там уже ближе к сезону будем решать стратегические задачи: с кем будем заходить в сезон, какого вратаря готовить к первым матчам. Сейчас, еще раз говорю, была такая задача. Мы до этого турнира на одного матча не провели, поэтому, естественно, нам хотелось посмотреть на ребят, которые влились, как они проявят себя в коллективе, и на льду, и в раздевалке. Одно дело - тренировочный процесс, другое дело, когда не все получается или на усталости, здесь важно, как ты себя проявляешь. Или ты, скажем так, идешь отдыхать, образно говоря, сдаешься, или ты через "не могу" работаешь. Все мы видим, что тяжело, но ты с этим или соглашаешься, или ты продолжаешь работать на команду. Мы эти вещи увидели, сейчас наша работа - сделать правильный вывод. В заключение, можно поблагодарить организаторов, классный турнир и организация очень хорошая.

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