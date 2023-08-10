Скабелка оценил игру новичков "Барыса" в первом предсезонном матче

Главный тренер казахстанского "Барыса" Андрей Скабелка подвел итоги первого предсезонного матча против ярославского "Локомотива". Его слова приводит пресс-служба клуба.

Встреча в Казани завершилась со счетом 2:1 в пользу "Локомотива".

- Начну с того, что достаточно серьезно мы обновились. Провели мы интенсивный сбор дома. Сегодня для нас это был первый матч. Многие моменты понравились. Да, были и моменты, где присутствовали недопонимание и технический брак. Но в целом мне понравился такой "мужицкий" накал. Скажем так: без "дураков" ребята друг за друга играли. Были хорошие атаки, могли больше забить, чем один гол. В то же время дали несколько моментов "Локомотиву". Во многих эпизодах Шутов помог, но вот с двумя этими бросками мы не справились. Тем не менее, ребята молодцы, и есть интересная пища для размышления.

- Хоть и первая игра, вопрос про новичков. Барбер сегодня забил. Как оцените тех ребят, которые пополнили состав команды?

- Да тут даже не по первой игре…видно по походке. Игрок приезжает, выходит на лед, и ты начинаешь понимать, что он умеет, а что умеет не очень хорошо. Эти ребята многое умеют, сейчас самое главное – найти правильные сочетания и наладить командное взаимодействие.

- Алихан Омирбеков сегодня дебютировал в составе "Барыса". Как оцените его действия?

- Положительно. От него всегда было продолжение. Я практически не помню, чтобы на нем заканчивались какие-то комбинации, или он допускал серьёзные ошибки. Для первой игры он молодец, не растерялся и попадал в скорости.

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