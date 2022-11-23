Скабелка объяснил очередное поражение "Барыса"

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка, комментируя очередное поражение в КХЛ, отметил, что вся команда расстроена результатом. По его мнению, у его подопечных было много моментов для взятия ворот.

"Все мы расстроены результатом, но я могу сказать, что игра понравилась. Начало первого периода осталось за "Ак Барсом". К концу нам удалось выровнять матч, и со второго периода достаточно хорошо мы играли. Было много моментов. К сожалению, не скажу даже, что это момент был у соперника или индивидуальная ошибка, но проиграли на этом матче. Я считаю, что мы заслужили быть сегодня в очках, но, сыграв хороший матч по энергии и самоотдаче, не смогли сегодня добыть очки. Хочу поблагодарить болельщиков и ребят, они здорово сражались. Нужно держать этот настрой. Я думаю, победы придут. Немного подвела сегодня реализация. Еще раз скажу, было достаточно моментов, но мы не смогли переиграть вратаря", - цитирует Скабелку сайт "Барыса".

Напомним, казахстанский клуб на своей арене проиграл "Ак Барсу" со счетом 1:2 и остался на девятом месте Восточной конференции.

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