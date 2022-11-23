"Барыс" потерпел домашнее поражение от "Ак Барса"

ХК "Барыс" потерпел домашнее поражение в регулярном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 23 ноября, столичный клуб принимал в Астане казанский "Ак Барс" и уступил со счетом 1:2.

Уже на четвертой минуте матча гости вышли вперед, когда большинство удачно реализовал Дмитрий Воронков.

На 26-й минуте уже казахстанский форвард Алихан Асетов воспользовался численным преимуществом своей команды и поразил ворота соперника, сделав 1:1.

Но на 46-й минуте Вячеслав Войнов снова вывел "Ак Барс" вперед. И в итоге эта шайба стала последней в матче.

Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.

Команды не изменили своего положения в Восточной конференции КХЛ. "Ак Барс" остался на восьмом месте, а "Барыс" - на девятом.

Следующий матч подопечные Андрея Скабелки проведут 25 ноября в Астане против московского "Спартака".

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