"Барыс" потерпел домашнее поражение от "Ак Барса"

ХК "Барыс" потерпел домашнее поражение в регулярном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 23 ноября, столичный клуб принимал в Астане казанский "Ак Барс" и уступил со счетом 1:2.
Уже на четвертой минуте матча гости вышли вперед, когда большинство удачно реализовал Дмитрий Воронков.
На 26-й минуте уже казахстанский форвард Алихан Асетов воспользовался численным преимуществом своей команды и поразил ворота соперника, сделав 1:1.
Но на 46-й минуте Вячеслав Войнов снова вывел "Ак Барс" вперед. И в итоге эта шайба стала последней в матче.
Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.
Команды не изменили своего положения в Восточной конференции КХЛ. "Ак Барс" остался на восьмом месте, а "Барыс" - на девятом.
Следующий матч подопечные Андрея Скабелки проведут 25 ноября в Астане против московского "Спартака".
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