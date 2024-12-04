Шайбой на последней минуте закончился матч "Барыса" в КХЛ

Сегодня, 4 декабря, астанинский "Барыс" провел матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского "Спартака", передают Vesti.kz.

Встреча состоялась в Астане и завершилась со счетом 4:2 в пользу "Спартака". У "Барыса" забил Антон Бурдасов и Алихан Омирбеков. При этом, до последней минуты хозяева могли перевести игру в овертайм, но не сумели реализовать шансы. Точку в матче "спартаковцы" поставили, попав по пустым воротам.

"Спартак" идет вторым в таблице Западной конференции, набрав 49 очков в 34 матчах. "Барыс" располагается на предпоследнем, 11-м месте на "Востоке", имея в активе 21 балл после 34 игр.

Казахстанский клуб проиграл уже шесть поражений подряд.

В дальнейшем подопечным Галыма Мамбеталиева предстоит выездная серия игр с череповецкой "Северсталью" (6 декабря), санкт-петербургским СКА (8 декабря), московским "Динамо" (17 декабря), пекинским "Куньлунем" (19 декабря) и челябинским "Трактором" (21 декабря).