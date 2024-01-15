Шайба разбила голову ребенка во время матча КХЛ

Неприятный инцидент случился в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Северсталью" и СКА (3:2). Он проходил в Череповце, передают Vesti.kz.

Во время игры шайба улетела за заградительное стекло и попала в голову ребенку. Хоккеисты команд моментально отреагировали и попросили медицинскую бригаду оказать помощь юному болельщику, которого вскоре увели в подтрибунное помещение с рассечением на голове.

Отметим, СКА идет на третьем месте в таблице "Запада" КХЛ, набрав 68 очков в 51 матче, "Северсталь" в этой конференции находится на шестой позиции, имея в своем активе 57 очков после 50 игр.