Шанс выйти в Кубок Гагарина, или с кем "Барыс" сыграет декабрьские матчи в КХЛ

Вторую половину декабря казахстанский клуб "Барыс" проведет в матчах с прямыми конкурентами за выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об оппозиции для подопечных Юрия Михайлиса и календаре для конкурентов - в материале корреспондента Vesti.kz.



Столичные хоккеисты начали декабрь с трех побед, а через два дня сыграют с "Торпедо", которое входит в топ-8 на "Востоке". Если "Барыс" сможет обыграть нижегородцев в обоих матчах и отберет очки еще и у "Сибири", то место в плей-офф не упустит. В сумме за восемь матчей надо набирать больше десяти очков.



Оставшиеся игры "Барыса" в декабре



11 декабря

"Барыс" - "Торпедо" (седьмое место на "Востоке");



13 декабря

"Трактор" (четвертое место на "Востоке") - "Барыс";



19 декабря

"Куньлунь" (12 место на "Востоке") - "Барыс";



21 декабря

"Торпедо" (седьмое место на "Востоке") - "Барыс";



23 декабря

"Авангард" (второе место на "Востоке") - "Барыс";



26 декабря

"Барыс" - "Амур" (десятое место на "Востоке");



28 декабря

"Барыс" - "Сибирь" (восьмое место на "Востоке");



30 декабря

"Барыс" - "Металлург" (третье место на "Востоке").







График новосибирской "Сибири", которая идет восьмой в Восточной конференции, будет короче на два матча. Тоже только прямые конкуренты, а перед Новым годом встреча с "Барысом". Возможно, что после очного противостояния казахстанцы смогут обойти "Сибирь".



Оставшиеся игры "Сибири" в декабре



11 декабря

"Трактор" (четвертое место на "Востоке") - "Сибирь";



13 декабря

"Салават Юлаев" (пятое место на "Востоке") - "Сибирь";



22 декабря

"Сибирь" - "Амур" (десятое место на "Востоке");



24 декабря

"Сибирь" - "Амур" (десятое место на "Востоке");



26 декабря

"Сибирь" - "Салават Юлаев" (пятое место на "Востоке");



28 декабря

"Барыс" (девятое место на "Востоке") - "Сибирь" .







Если не брать матчи "Торпедо" против "Барыса" и "Локомотива", то календарь нижегородцев не выглядит сложным. Они сыграют с двумя худшими командами с "Запада", что может помочь им сохранить место в топ-8.



Оставшиеся игры "Торпедо" в декабре



11 декабря

"Барыс" (девятое место на "Востоке") - "Торпедо";



13 декабря

"Северсталь" (шестое место на "Западе") - "Торпедо";



15 декабря

"Динамо" Рига (11 место на "Западе") - "Торпедо;



21 декабря

"Торпедо" - "Барыс" (девятое место на "Востоке");



23 декабря

"Торпедо" - "Сочи" (десятое место на "Западе");



28 декабря

"Торпедо" - "Динамо" Рига (11 место на "Западе");



30 декабря

"Торпедо" - "Локомотив" (третье место на "Западе").



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Добавим, что матч "Барыса" с "Торпедо" состоится на столичном льду 11 декабря. Казахстанцы идут девятыми с 33 очками, а "Торпедо" - седьмым с 36 баллами. Между ними расположилась "Сибирь", набравшая 34 очка. Об отношении к противостоянию клубов высказался ранее защитник Валерий Орехов.



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