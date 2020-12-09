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Шанс выйти в Кубок Гагарина, или с кем "Барыс" сыграет декабрьские матчи в КХЛ

Казахстанцы сыграют чаще конкурентов.

Шанс выйти в Кубок Гагарина, или с кем "Барыс" сыграет декабрьские матчи в КХЛ
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Вторую половину декабря казахстанский клуб "Барыс" проведет в матчах с прямыми конкурентами за выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об оппозиции для подопечных Юрия Михайлиса и календаре для конкурентов - в материале корреспондента Vesti.kz.

Столичные хоккеисты начали декабрь с трех побед, а через два дня сыграют с "Торпедо", которое входит в топ-8 на "Востоке". Если "Барыс" сможет обыграть нижегородцев в обоих матчах и отберет очки еще и у "Сибири", то место в плей-офф не упустит. В сумме за восемь матчей надо набирать больше десяти очков.

Оставшиеся игры "Барыса" в декабре

11 декабря
"Барыс" - "Торпедо" (седьмое место на "Востоке");

13 декабря
"Трактор" (четвертое место на "Востоке") - "Барыс";

19 декабря
"Куньлунь" (12 место на "Востоке") - "Барыс";

21 декабря
"Торпедо" (седьмое место на "Востоке") - "Барыс";

23 декабря
"Авангард" (второе место на "Востоке") - "Барыс";

26 декабря
"Барыс" - "Амур" (десятое место на "Востоке");

28 декабря
"Барыс" - "Сибирь" (восьмое место на "Востоке");

30 декабря
"Барыс" - "Металлург" (третье место на "Востоке").



График новосибирской "Сибири", которая идет восьмой в Восточной конференции, будет короче на два матча. Тоже только прямые конкуренты, а перед Новым годом встреча с "Барысом". Возможно, что после очного противостояния казахстанцы смогут обойти "Сибирь".

Оставшиеся игры "Сибири" в декабре

11 декабря
"Трактор" (четвертое место на "Востоке") - "Сибирь";

13 декабря
"Салават Юлаев" (пятое место на "Востоке") - "Сибирь";

22 декабря
"Сибирь" - "Амур" (десятое место на "Востоке");

24 декабря
"Сибирь" - "Амур" (десятое место на "Востоке");

26 декабря
"Сибирь" - "Салават Юлаев" (пятое место на "Востоке");

28 декабря
"Барыс" (девятое место на "Востоке") - "Сибирь" .



Если не брать матчи "Торпедо" против "Барыса" и "Локомотива", то календарь нижегородцев не выглядит сложным. Они сыграют с двумя худшими командами с "Запада", что может помочь им сохранить место в топ-8.

Оставшиеся игры "Торпедо" в декабре

11 декабря
"Барыс" (девятое место на "Востоке") - "Торпедо";

13 декабря
"Северсталь" (шестое место на "Западе") - "Торпедо";

15 декабря
"Динамо" Рига (11 место на "Западе") - "Торпедо;

21 декабря
"Торпедо"  - "Барыс" (девятое место на "Востоке");

23 декабря
"Торпедо" - "Сочи" (десятое место на "Западе");

28 декабря
"Торпедо" - "Динамо" Рига (11 место на "Западе");

30 декабря
"Торпедо"  - "Локомотив" (третье место на "Западе").

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Добавим, что матч "Барыса" с "Торпедо" состоится на столичном льду 11 декабря. Казахстанцы идут девятыми с 33 очками, а "Торпедо" - седьмым с 36 баллами. Между ними расположилась "Сибирь", набравшая 34 очка. Об отношении к противостоянию клубов высказался ранее защитник Валерий Орехов.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Торпедо Сибирь Амур
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