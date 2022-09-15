Сэйв сезона? Экс-вратарь "Барыса" совершил невероятное спасение в матче КХЛ

Канадский голкипер магнитогорского "Металлурга" Эдди Паскуале отметился невероятным спасением своих ворот в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с хабаровским "Амуром", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Нападающий "Амура" Евгений Оксентюк бросал уже по пустым воротам, но Паскуале не позволил шайбе оказаться за своей спиной. Сэйв сезона?
Встреча проходит в Хабаровске и после двух периодов "Металлург" ведет со счетом 2:0.
Напомним, что 31-летний Паскуале защищал цвета казахстанского "Барыса" в сезоне-2019/2020.
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