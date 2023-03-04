Сенсацией завершился матч серии плей-офф в КХЛ

Московский ЦСКА сенсационно уступил череповецкой "Северстали" во втором матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Основное время встречи, прошедшей в Москве, завершилось со счетом 2:2. А в овертайме удача сопутствовала гостям. Автором победной шайбы стал Никита Гуслистов.

Счет в серии до четырех побед стал 1-1, третий матч команд пройдет 6 марта в Череповце.

Отметим, что ЦСКА стал вторым в регулярном чемпионате в таблице Западной конференции, а "Северсталь" заняла седьмое место.

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