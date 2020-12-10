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Семь голов снайпера из Канады и 19 побед. Как "Барыс" проходил конкурента за выход в Кубок Гагарина

Казахстанцы выиграли семь домашних игр подряд.

Семь голов снайпера из Канады и 19 побед. Как "Барыс" проходил конкурента за выход в Кубок Гагарина
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Завтра, 11 декабря, казахстанский клуб "Барыс" сыграет с конкурентом за место в зоне плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) - с нижегородским "Торпедо". О некоторых моментах важного для подопечных Юрия Михайлиса противостояния на "Востоке" - в материале корреспондента Vesti.kz.

Клубы встретятся в 34-й раз в КХЛ, и перевес на стороне казахстанской команды: 19 побед против 14-ти. "Барыс" выиграл четыре матча подряд перед дуэлью с россиянами, а "Торпедо" на своем льду уступило московскому ЦСКА (1:2). В турнирной таблице немного впереди нижегородцы, но столичные хоккеисты выиграли у соперников семь игр подряд.

Соперников разделяют всего три балла в новом сезоне на "Востоке": "Торпедо" занимает седьмую строчку, а "Барыс" - девятую. Почему в фаворитах подопечные Михайлиса? Почти четыре года россияне не могут выиграть в Казахстане. Например, в позапрошлом сезоне "Барыс" победил соперников во всех домашних матчах дуэли в плей-офф и прошел дальше (4:3).

С августа 2017 года казахстанская команда выиграла еще три игры в регулярном чемпионате в основное время с разницей шайб 10-4. Лучшим бомбардиром в истории противостояния в Лиге является Брэндон Боченски с 21 (9+12) очком. Восемь голов на счету Найджела Доуса (8+3), а девять результативных передач отдал Кевин Даллмэн (2+9).

Из возможных участников матча семь шайб у Мэтта Фрэттина (7+5), который может стать ключевой фигурой встречи. Форвард забивает не только "Торпедо", он и в последних играх отличился дважды. Другой потенциальный герой игры - Кертис Волк (1+6), отдавший шесть голевых передач в матчах с нижегородцами.



Таким образом, предположим, что "Барыс" продолжит не только текущую победную серию, но выиграет очередной домашний матч у "Торпедо". К игре должны быть готовы все основные игроки за исключением трех, которые ранее были внесены в список травмированных.

На выезд без капитана Дица, или когда будет играть самый высокооплачиваемый игрок "Барыса" в КХЛ

Неизвестны сроки возвращения в строй капитана "Барыса" Даррена Дица, который не играет из-за травмы почти три недели. Лидер столичной команды забил в текущем сезоне десять шайб и отдал пять голевых передач.

Шанс выйти в Кубок Гагарина, или с кем "Барыс" сыграет декабрьские матчи в КХЛ

 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Торпедо Фрэттин Мэтт Доус Найджел Даллмэн Кевин Михайлис Юрий

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