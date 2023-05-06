Самый высокооплачиваемый игрок "Барыса" перешел в клуб из Германии

Нападающий "Барыса" Линден Вей определился с клубом, где он продолжит карьеру. Игрок подписал однолетний контракт с немецким "Адлер Мангейм", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В прошедшем сезоне 31-летний канадец сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 57 матчей и набрал 41 (18+23) очко при показателе полезности "-6". Вей был самым высокооплачиваемым игроком "Барыса" с зарплатой 50 миллионов рублей в год, или около 300 миллионов тенге.

Примечательно, что за "Адлер Мангейм" последние два года выступал Найджел Доус.

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