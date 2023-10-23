Российский журналист объяснил несбывшийся прогноз на матч "Барыса"

Российский журналист Алексей Шевченко предполагал, что "Куньлунь" победит "Барыс" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но ошибся. Он назвал причины, по которым его прогноз не сбылся, сообщают Vesti.kz.

"Куньлунь" - "Барыс" - 2:3 Б

Прогноз - 4:3 Почему не угадал? Китайцы очень плохо пробили буллиты. Плюс выпал Пулккинен, который, видимо, решил не связываться с КХЛ и показывает такой хоккей, что его и из Мытищ выгнать могут", - пишет он в своем телеграм-канале.

Отметим, что несмотря на вторую победу подряд в КХЛ, "Барыс" с 20 очками остался на предпоследнем, 11-м месте в таблице Восточной конференции. Следующую игру астанчане проведут на выезде с екатеринбургским "Автомобилистом" 24 октября.

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