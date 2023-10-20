В России удивлены попаданием игрока "Барыса" в число участников Матча Звезд КХЛ

Нападающий "Барыса" Райли Барбер примет участие в Матче Звезд КХЛ. Он пройдет в Санкт-Петербурге 9-10 декабря, сообщают Vesti.kz.

Форвард астанчан попал в число участников шоу по итогам голосования, которое прошло на сайте Континентальной хоккейной лиги.

"Ну какой еще Барбер? Боже, за Барбера-то кто голосовал? По остальным меньше вопросов, хотя Трой Джозефс тоже не очень понятен", - пишет в своем телеграм-канале российский журналист Алексей Шевченко.

29-летний Барбер перешел в "Барыс" этим летом, подписав контракт на один год. Последние сезоны американский хоккеист провел по большей части в АХЛ, где в 479 матчах забросил 193 шайбы и отдал 195 результативных передач. Также в активе Райли 16 игр в НХЛ за "Вашингтон", "Монреаль" и "Детройт" (без набранных очков). Выступал за юниорскую, молодежную и национальную сборную США.

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