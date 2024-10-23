"Резкие движения". Известный функционер прокомментировал ситуацию с "Барысом"

Экс-генеральный менеджер нескольких клубов КХЛ Леонид Вайсфельд, высказался по поводу недавних кадровых изменений в "Барысе", сообщают Vesti.kz.

На пост генерального директора назначен Нурлан Оразбаев, а команду теперь возглавляет новый главный тренер - Галым Мамбеталиев.

- В "Барысе" сменился третий тренер за сезон, легионеров выгнали. Что, по вашему мнению, там происходит?

- Эти проблемы не про хоккей, а про организационные вопросы. Нурлан Оразбаев опытный менеджер. Другой вопрос, что он давно не был связан с этим бизнесом. Честно говоря, меня удивили столь резкие движения в клубе. Им там, конечно, виднее.

- С их нынешним составом без легионеров реально рассчитывать на что-то серьезное?

- Надо понять, какие перед ними стоят задачи. Вот они подписали контракт с Мамбеталиевым на три года. Это же не Скотти Боумен. Возможно, "Барыс" делает ставки на игры сборной, а клуб в КХЛ рассматривают как нечто второстепенное. Они же не объясняют. Я всегда говорю, что когда такие экзотические решения принимаются, надо хотя бы разъяснить, в чем главная идея таких движений. Потому что часто бывает, что мысль заложена здравая, но людям не объясняют, для чего это сделано. Вот и начинаются гадания на кофейной гуще. Возможно, там банальная причина на самом деле. Основная проблема "Барыса" в последние годы, на мой взгляд, заключается в философии. Не понимаю, куда они движутся. С кем их можно сравнить? С минским "Динамо", но там система более или менее выстроена. Из интервью Оразбаева выясняется, что ему дали карт-бланш. Посмотрим, как это сработает. Я, конечно, понимаю, что главного тренера могут и через месяц уволить, но здесь явно клуб дал понять, что работает в долгую и верят в этого тренера, - сказал Вайсфельд "ВсеПроСпорт".

Напомним, клуб Галыма Мамбеталиева занимает последнее, 12 место в Восточной конференции КХЛ.