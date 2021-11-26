"Ребята были заряжены". Михайлис прокомментировал третью подряд победу "Барыса"

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис прокомментировал победу команды над "Торпедо". Он отметил игру вратаря Никиты Бояркина, подчеркнув, что игроки были заряжены.

"Очень хороший и мощный первый период был с нашей стороны. Ребята были заряжены, хорошее движение было. В конце второго периода начали проседать немного. В третьем соперник немного добавил, ему нечего было терять, но мы очень плотно сыграли в обороне. А на последнем рубеже хорошо сыграл Никита Бояркин. Первая победа его подстегнула и придала ему уверенности, что он может помогать команде", - цитирует Михайлиса сайт "Барыса".

Напомним, встреча команд прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 4:2. Для "Барыса" победа стала третьей подряд.