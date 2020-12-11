Разрушитель из Канады, или просто ХИТерингтон. Легионер-новичок "Барыса" может оформить первую сотню в КХЛ

Канадский защитник Диллон Хетерингтон вышел на второе место в "Барысе" по силовым приемам в матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). К концу сезона 25-летний новобранец клуба может разменять сотню "хитов" и выиграть командный зачет. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.
193-сантиметровый хоккеист в своих стартовых 12 играх турнира совершил 34 силовых приема. Агрессивный защитник обошел форварда Мэтта Фрэттина (33) и почти догнал другого одноклубника - Дмитрия Шевченко (37).
Топ-5 в "Барысе" по "хитам"
1. Дмитрия Шевченко - 37 силовых приемов;
2. Диллон Хетерингтон - 34 силовых приема;
3. Мэтт Фрэттин - 33 силовых приема;
4. Даррен Диц - 30 силовых приемов;
5. Джесси Блэкер - 25 силовых приемов.
Может подняться в группу лидеров Кертис Волк с 24-мя "хитами", ведь Диц с Блэкером не играют из-за травм. Также нерегулярно играет и Шевченко, поэтому обойти его может не только Хетерингтон, но и Фрэттин.
Способен Хетерингтон попасть в топ-30 по силовым приемам и в КХЛ. Аутсайдеры зачета совершили 47-50 "хитов", а это вполне отыгрываемое отставание. Возглавляет список со 124 силовыми приемами форвард московского "Динамо" Дмитрий Яшкин.
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Добавим, что следующий матч "Барыс" проведет с "Торпедо" на столичном льду сегодня, 11 декабря. Казахстанцы с 33 очками идут девятыми в Восточной конференции, а "Торпедо" - седьмым с 36 баллами. Между ними расположилась "Сибирь", набравшая 34 очка. Все три клуба претендуют на место в Кубке Гагарина.
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