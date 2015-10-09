Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КХЛ
Пятью шайбами обернулся матч "Барыса" с аутсайдером конференции КХЛ

Столичный "Барыс" уступил новосибирской "Сибири" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Новосибирске завершился победой хозяев льда со счетом 4:1.

В первом периоде на 15-й минуте Антон Косолапов вывел "Сибирь" вперед. Вторую шайбу новосибирцы забросили на 16-й минуте: отличился Архип Неколенко.

На 18-й минуте Михаил Абрамов довел счет до крупного - 3:0.

"Барыс" сумел размочить счет под конец второго периода: на 40-й минуте Макс Уиллман огорчил хозяев льда.

Окончательный результат установил Иван Чехович, отличившийся в конце третьего периода. Он отличился на 59-й минуте.

"Барыс" после 33 игр набрал 27 очков и занимает предпоследнее, десятое место в Восточной конференции. У "Сибири" 23 очка по итогам 32 игр и последнее, 11 место на "Востоке".

В следующем матче "Барыс" сыграет на своем льду с московским "Спартаком". Игра состоится 5 декабря.

