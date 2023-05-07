Путь в НХЛ? Стал известен главный претендент на Никиту Михайлиса

Нападающий сборной Казахстана по хоккею Никита Михайлис может перейти в ярославский "Локомотив". Ранее у игрока завершился контракт с "Барысом".

По информации телеграм-канал "Арена Бреда" после того как Михайлис вышел на рынок неограниченно свободных агентов к нему поступило несколько предложений от клубов КХЛ. Большой интерес к игроку проявляли уфимский "Салават Юлаев", питерский СКА и екатеринбургский "Автомобилист", но в приоритете для казахстанца вариант с "Локомотивом".

Ранее, Никита прокомментировал свое будущее и высказался о вероятности отъезда в НХЛ.

В прошедшем сезоне 27-летний хоккеист набрал 41 (15+26) очко в 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

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