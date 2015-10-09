Бокс MMA Футбол Хоккей Азиада
Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КХЛ
Сегодня 07:15
 

Прямая трансляция выездного матча "Барыса" в КХЛ

  Комментарии

Поделиться
Прямая трансляция выездного матча "Барыса" в КХЛ Фото: ХК "Барыс"©

Сегодня, 8 ноября, астанинский "Барыс" сыграет с хабаровским "Амуром" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Поделиться

Сегодня, 8 ноября, астанинский "Барыс" сыграет с хабаровским "Амуром" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Матч пройдёт в Хабаровске и начнётся в 12:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.

"Барыс" с 25 очками занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции, где "Амур" идёт восьмым с 23 очками.

У астанчан нет травмированных хоккеистов, а в лазарете хабаровчан находятся защитники Данила Галенюк, Дмитрий Костенко, а также нападающие Александр Дергачёв и Иван Чехович.

"Барыс" подходит к этой встрече на серии из двух поражений подряд в гостях от челябинского "Трактора" (1:2) и владивостокского "Адмирала" (4:5).

Далее казахстанский клуб проведёт две игры на своём льду с "Адмиралом" (12 ноября) и магнитогорским "Металлургом" (15 ноября).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Континентальная Хоккейная Лига 2026/27   •   Россия, Хабаровск   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 12:00   •   не начат
Амур
Амур
(Хабаровск)
- : -
Барыс
Барыс
(Астана)
Кто победит в основное время?
Амур
Ничья
Барыс
Проголосовало 132 человек

Реклама

Живи спортом!