Прямая трансляция второго матча "Барыса" с "Авангардом" в КХЛ

Сегодня, 16 сентября, казахстанский "Барыс" проведет очередной матч в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Соперником выступит омский "Авангард", который астанчане переиграли в первой игре со счетом 5:3, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча команд пройдет в Нур-Султане и начнется в 19:30 по местному времени. Игру в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Перед этой встречей "Барыс" с 5 очками идет на восьмом месте в таблице Восточной конференции, в которой "Авангард" с одним баллом в активе располагается на предпоследней, десятой строчке.

Далее подопечные Андрея Скабелки проведут еще два матча на своей площадке против "Сибири" (18 сентября) и "Автомобилиста" (20 сентября).

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