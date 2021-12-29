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Прямая трансляция последнего матча "Барыса" в 2021 году

Прямая трансляция последнего матча "Барыса" в 2021 году
©ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ

Сегодня, 29 декабря, "Барыс" сыграет с "Салаватом Юлаевым" в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/22, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Нур-Султане и начнется в 19:30 по местному времени. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Также трансляция будет доступна здесь.

Обе команды выступают в Восточной конференции КХЛ. "Барыс" с 42 очками идет восьмым, а "Салават Юлаев", в активе которого 57 баллов, - четвертым.

Для казахстанского клуба этот матч станет последним в 2021 году. 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Салават Юлаев

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