Прямая трансляция последнего матча "Барыса" в 2021 году

Сегодня, 29 декабря, "Барыс" сыграет с "Салаватом Юлаевым" в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/22, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Нур-Султане и начнется в 19:30 по местному времени. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Также трансляция будет доступна здесь.

Обе команды выступают в Восточной конференции КХЛ. "Барыс" с 42 очками идет восьмым, а "Салават Юлаев", в активе которого 57 баллов, - четвертым.

Для казахстанского клуба этот матч станет последним в 2021 году.