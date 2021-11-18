Прямая трансляция матча КХЛ "Спартак" - "Барыс"

Сегодня, 18 ноября, казахстанский "Барыс" проведет очередной гостевой матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.
Подопечные Юрия Михайлиса сыграют в Москве против местного "Спартака". Начало игры в 22:30 по времени Нур-Султана.
В прямом эфире встречу покажет телеканал Qazsport. Трансляция доступна по этой ссылке.
"Барыс", идущий на серии из трех поражений, с 24 очками занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Спартак" (30) идет восьмым на "Западе".