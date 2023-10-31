Прямая трансляция матча КХЛ "Металлург" - "Барыс"

Сегодня, 31 октября, казахстанский "Барыс" сыграет с магнитогорским "Металлургом" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.
Встреча команд пройдет в Магнитогорске и начнется в 20:00 по астанинскому времени. В прямом эфире игру покажет Qazsport. Также трансляция будет доступна на сайте телеканала.
После 25 матчей "Барыс" с 21 очком занимает предпоследнее, 11-е место в таблице Восточной конференции. Команда Андрея Скабелки проиграла три матча кряду.
"Металлурга" (32 очка после 26 игр) занимает второе место на Востоке и идет на серии из пяти побед.
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