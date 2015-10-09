Прямая трансляция матча КХЛ "Барыс" - ЦСКА

В субботу, 17 января, в Астане состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором "Барыс" примет московский ЦСКА, передают Vesti.kz.

Прямая трансляция встречи "Барыс" — ЦСКА начнётся в 17:00 по казахстанскому времени и будет доступна на телеканале Qazsport.

После 47 сыгранных матчей ЦСКА набрал 54 очка, тогда как в активе "Барыса" — 37 баллов после такого же количества игр. В предыдущем матче регулярного чемпионата астанинский клуб на своём льду уступил нижнекамскому "Нефтехимику" со счётом 0:1. Это поражение стало для "Барыса" пятым подряд в КХЛ, а в десяти последних встречах команда потерпела девять поражений.

ЦСКА в своём последнем матче регулярного чемпионата на выезде проиграл омскому "Авангарду" — 1:2. Отметим, что в текущем сезоне "Барыс" и ЦСКА между собой ещё не встречались.

