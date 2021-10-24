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Прямая трансляция матча КХЛ "Барыс" - "Северсталь"

Прямая трансляция матча КХЛ "Барыс" - "Северсталь"
©ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ

Сегодня, 24 октября, казахстанский "Барыс" проведет очередной домашний матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

Команда Юрия Михайлиса примет череповецкую "Северсталь". Встреча пройдет на "Барыс Арене" и начнется в 17:00 по времени Нур-Султана.

В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport. Трансляция доступна по этой ссылке.

На данный момент "Барыс", набрав 18 очков после 21 матча, занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Северсталь" (22) идет восьмой на "Западе".

 

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