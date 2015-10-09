Прямая трансляция матча "Барыса" в КХЛ

Сегодня, 30 октября, столичный "Барыс" сыграет на выезде против китайского клуба "Шанхайские Драконы" в регулярном чемпионате КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Встреча на льду "СКА Арены" в Санкт-Петербурге начнётся в 21:30 по казахстанскому времени. Прямая трансляция матча состоится на телеканале Qazsport и начнётся в 21:20.

Столичный клуб проводит длительную выездную серию, которая продолжится следующими матчами: с челябинским "Трактором" (4 ноября), владивостокским "Адмиралом" (6 ноября) и хабаровским "Амуром" (8 ноября).

В последней игре команда Михаила Кравца обыграла на выезде минское "Динамо" со счётом 1:0. До этого астанчане проиграли три матча подряд - "Амуру" (2:5), "Адмиралу" (4:5 ОТ) и "Автомобилисту" (1:4).

"Барыс" набрал 23 очка в 20 матча и занимает третье место в Восточной конференции КХЛ. У "Шанхайски Драконов" 26 баллов в 18 играх и шестое место в Западной конференции.

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