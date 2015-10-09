"Барыс" одержал важную победу и поднялся на третье место в КХЛ

Астанинский "Барыс" обыграл минское "Динамо" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Минске и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Решающую шайбу на 41-й минуте забросил Семён Симонов.

"Барыс", набрав 23 очка, поднялся с пятого места на третье в таблице Восточной конференции, тогда как "Динамо" расположилось на восьмой строчке в таблице "Запада" с 20 очками.

Благодаря этому успеху казахстанский клуб прервал серию из трёх поражений - от хабаровского "Амура" (2:5), владивостокского "Адмирала" (4:5 в овертайме) и екатеринбургского "Автомобилиста" (1:4).

Следующую игру астанчане проведут с шанхайскими "Драконами" 30 октября в Санкт-Петербурге.

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